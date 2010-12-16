У Ростовській області пройде експеримент щодо спільного контролю на українсько-російському кордоні

На базі пункту пропуску в Ростовській області РФ відбудеться експеримент щодо спільного контролю при перетині українсько-російського державного кордону на шляхах міжнародного автомобільного сполучення.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомила начальник Управління державної політики у сфері облаштування державного кордону Роскордону Олена КИТОВА за підсумками українсько-російських консультацій.

За словами О.КИТОВОЇ, йдеться саме про спільний, узгоджений прикордонний, митний та інші види контролю в одному з автомобільних пунктів пропуску, який може бути розташований на російській чи українській території. За її словами, послідовність дій російських і українських контрольних служб буде регламентована єдиною технологічною схемою організації пропуску через російсько-український кордон людей, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин.

О.КИТОВА відзначила, що основним критерієм вибору автомобільного пункту пропуску для здійснення спільного контролю є його пропускна спроможність, технічна оснащеність, відповідність вимогам державних контрольних органів і високій якості обслуговування громадян, які перетинають державний кордон між Росією і Україною.

Такі автомобільні пункти на російсько-українському державному кордоні останніми роками стали з`являтися в результаті виконання федеральної цільової програми «Державний кордон Російської Федерації (2003 – 2011 роки)», сказала вона.

«Одним із них є багатобічний вантажопасажирський пункт пропуску Куйбишево (Д`яково), розташований в Ростовській області. На його базі російськими і українськими фахівцями як експеримент планується відпрацювати питання, що відносяться до специфіки діяльності державних контрольних органів двох країн. Результати цього експерименту будуть розтиражовані на інші автомобільні пункти пропуску, особливо ті, що розташовані на шляхах з інтенсивним пасажиро- і вантажопотоком», - повідомила О.КИТОВА.