«АТБ» побудував розподільний центр у Цюрупинську

Компанія «АТБ» завершила будівництво нового розподільного центру в Цюрупинську (Херсонська область).

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, ТОВ «Атб-Інвест» на орендованій земельній ділянці, розташованій в м. Цюрупинськ, виконало реконструкцію виробничого корпусу під склад для складання і зберігання продовольчих і господарських товарів. Також було виконано будівництво інших допоміжних споруд.

Згідно з проектом, проведена реконструкція існуючого виробничого корпусу під склад і зберігання товару, створені зони холодильного устаткування, вбудовані котельні, резервуар для очищених дощових стоків місткістю 100 м куб.

Реконструкція виробничого корпусу під складський комплекс дозволить поліпшити умови зберігання продовольчих і промислових товарів і доставку їх в магазини мережі ТОВ «АТБ».

Як повідомляв УНІАН ТОВ "АТБ-маркет" (Дніпропетровськ), яке володіє мережею магазинів формату "дискаунтер" в Україні, планувало ще в липні поточного року запустити в Цюрупинську розподільний центр (РЦ) площею 10,3 тис. кв. м.

Добовий потік транспорту на об`єкті складе 200 машин. Середньодобовий вантажообіг РЦ складе 100 т.

Новий розподільний центр призначений для обслуговування торгової мережі "АТБ" в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях і АРК. В цілому склад зможе обслуговувати потреби 100 магазинів мережі “АТБ”.

Анонсована компанією сума інвестиції в будівництво центру в Цюрупинську - 10 млн. дол.

Довідка УНІАН. Роздрібна мережа компанії “АТБ-маркет” заснована в 1993 році у складі шести гастрономів. На початку 2001 року компанія володіла 45 гастрономами. У березні того ж року гастрономи “АТБ” були реорганізовані в магазини самообслуговування формату “дискаунтер”. На даний момент “АТБ” об`єднує 430 магазинів в 126 містах України.

“АТБ-маркет” в 2009 році збільшив товарообіг на 48%, в порівнянні з 2008 роком, – до 8,9 млрд. грн.

До складу корпорації “АТБ”, окрім мережі “дискаунтерів” (“АТБ-маркет”), входять кондитерська фабрика “Аперель” (ТМ Bravissimo, “Апрель”, Biscuits Collection), м`ясна фабрика “Фаворит” (ТМ “Добров”, “М`ясна лава”, “Ковбасний ряд”) і спорткомплекс “Восток” у Дніпропетровську.