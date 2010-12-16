Продаж автомобілів у ЄС знизився на 7%

Продаж автомобілів у Європі в листопаді знизився на 7,1 % у річному вираженні через складнощі в економіці і державні заходи економії, повідомляє Рейтер з посиланням на галузеву асоціацію ACEA.

У листопаді 2010 року було зареєстровано 1,07 мільйона нових автомобілів.

За 11 місяців цього року продаж машин скоротився на 5,7%.

Провідні автовиробники Європи в даний час роблять важливу ставку на ринки Азії і Латинської Америки. Таким чином вони намагаються компенсувати негативні наслідки припинення програм утилізації на внутрішніх ринках і невизначеності в економіці.