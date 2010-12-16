Будівництво колії до Відня оцінюють у понад 6 млрд. євро

Компанія Roland Berger завершила обґрунтування інвестицій проекту будівництва залізниці шириною 1520 мм на території Словаччини і Австрії до Відня, згідно з якою вартість нової залізниці, яка повинна пройти територією Словаччини поряд з існуючою "європейською" колією, оцінюється в 6,3 млрд. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Російські залізниці», про це йдеться в представленому вчора, 15 грудня, у Відні обґрунтуванні інвестицій проекту.

Додатково буде потрібно 240 млн. євро для організації вантажних терміналів і 130 млн. євро для закупівлі рухомого складу. За висновками дослідження, такі капітальні витрати порівнянні з іншими європейськими інфраструктурними проектами.

При цьому, основний висновок дослідження, - що будівництво принесе істотні економічні вигоди чотирьом країнам-учасницям (Австрії, Росії, Словаччині та Україні): очікується створення нових робочих місць, збільшення вантажопотоків.

"Продовження залізниці з шириною колії 1520 мм від Кошице в Східній Словаччині до Відня технічно і юридично здійснимо. Проект створить умови для безперебійного і ефективного залізничного сполучення між Росією, Китаєм, Азіатсько-Тихоокеанським регіоном в цілому і країнами Центральної Європи, а також дозволить запропонувати принципово нову, конкурентоздатну і екологічну, транспортну послугу на просторі Євразії", - йдеться в дослідженні.

Як наголошують у дослідженні, будівництво нової дороги призведе до створення близько 21 тис. нових робочих місць (у прямій і непрямій зайнятості).

"Висновки попереднього обґрунтування інвестицій дають підставу для продовження роботи над проектом. Найближчим часом результати дослідження будуть представлені акціонерам: залізничним компаніям і відповідним державним органам 4-х країн. Далі буде необхідно ухвалити рішення щодо подальших проектних робіт, включаючи повне техніко-економічне обґрунтування, аналіз екологічного впливу, вибір оптимальної моделі фінансування і створення детального бізнес-плану", – йдеться в коментарі, поширеному від імені чотиристороннього проектного СП.

Як наголошують у повідомленні, залізниці шириною колії 1520 мм дозволяють використовувати вагони великих габаритів і велике навантаження на вісь, що дає істотну економію експлуатаційних витрат. За результатами дослідження, продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн. тонн вантажів щорічно, а у разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може скласти 24 млн. тонн в рік. При цьому економічні вигоди від проекту одержать більш ніж 30 країн. Крім того, нова "ширококолійна" залізниця до Відня буде електрифікованою, що дозволить дотримуватись високих екологічних стандартів.

Нагадаємо, за замовленням чотиристороннього проектного СП «Breitspur Planungsgesellschaft mbH», створеного національними залізничними компаніями Австрії, Росії, Словаччини та України, план будівництва залізниці з шириною колії 1520 мм був проаналізований незалежним консультантом, компанією Roland Berger Strategy Consultants (вибрана в квітні 2010 р.). Планувалося, що в грудні 2010 року проект обґрунтування інвестицій поступить на затвердження акціонерам СП зі створення цього шляху, які ухвалюватимуть рішення про подальші дії. За попередньою оцінкою, вартість проекту будівництва нової залізничної лінії оцінювалася в більше 4,7 млрд. євро.

Передбачається, що в 2011-2013 роках вестиметься розробка ТЕО і повного бізнес-плану, а також проектні роботи. Як прогнозують в РЗ, будівництво нової лінії може початися в 2013-2015 роках. З 2016 року буде можливе здійснення комерційних перевезень.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації і транспортні відомства України, РФ, Словаччині та Австрії розробляють проект будівництва залізничної лінії з шириною колії 1520 мм до Братислави і Відня з 2007 року.

У травні 2009 року був підписаний меморандум про створення за участю Росії, України, Словаччини і Австрії спільного підприємства, яке приступило до роботи в грудні 2009 року.

На більшості залізниць Європи використовують колію шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії і Фінляндії – колія 1520 мм. Новий маршрут дозволить скоротити час доставки вантажів з Азії до Європи і назад до 15 днів (сьогодні з використанням альтернативного морського маршруту цей термін складає 30 днів).

Будівництво залізничної лінії "Кошице – Братислава – Відень" дозволить виключити перевантаження вантажів на станції стикування ліній з різною шириною колії - 1520/1435 мм, що забезпечить скорочення вартості і часу доставки, а значить, і транспортною складовою в кінцевій ціні товарів, що перевозяться.

До нової залізничної лінії і терміналу тяжіють багато європейських країн: Словаччина, Австрія, Чехія, Угорщина, Німеччина, Швейцарія, Італія, Словенія, Сербія і Хорватія.

Географічне розташування залізничного простору з шириною колії 1520 мм надає величезний ресурс для розвитку перевезень вантажів між країнами Західної Європи і Східної Азії.