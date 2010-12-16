VW відкличе більше 400 тис. машин через ризик витоку палива

Volkswagen AG відкличе більше 413.000 автомобілів в США і Канаді через ризик витоку палива, який може призвести до загоряння, повідомляє Рейтер.

Відкликання стосується моделей автомобілів Golf, Rabbit, Jetta і Jetta Sportwagen, випущених в період 2007-2009 років.

Також, за заявою компанії, будуть відкликані моделі New Beetle 2006-2010 років випуску.

За повідомленням VW, причиною витоку палива в автомобілях Golf, Rabbit і Jetta може стати пластиковий фіксатор, встановлений в місткості для рідин склоочисника. В автомобілях New Beetle проблемними виявилися деталі в системі підсилювача рульового управління.

У США виправленню підлягатимуть 377.000 машин.

Всі машини були випущені з конвейєра на заводі Volkswagen в Мексиці.

VW уточнила, що не одержувала повідомлень про які-небудь події, пов`язані з даним дефектом.

VW також виділить фінансові кошти дилерам для перевірки всіх автомобілів, що підлягають відкликанню.

Клієнти автовиробника будуть повідомлені про відкликання в січні 2011 року.