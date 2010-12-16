Полтавський тепловозоремонтний завод модернізує 100 локомотивів

Полтавський тепловозоремонтний завод домовився з «Укрзалізницею» про модернізацію до 2015 року 100 локомотивів ЧМЕ-3.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив співголова Наглядової ради підприємства Сергій ПАВЛЮЧЕНКО.

За його словами, сьогодні «Укрзалізниця», як правило, використовує чеський маневровий тепловоз з електричною передачею ЧМЕ-3 як локомотив приміських потягів.

«Зараз модернізований під замовлення перший локомотив, робота над яким тривала близько 3 років. Він успішно пройшов випробування, закінчується його сертифікація», - сказав С.ПАВЛЮЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Полтавський тепловозоремонтний завод ремонтує тепловози ТЕП-70, 2ТЕ-116, ТЕМ-7 і М-62 всіх модифікацій.

Потужність заводу розрахована на ремонт 800 дизелів по 60-70 секцій в місяць.

13% виробництва заводу складає виробництво запасних частин.

2009 рік Полтавський тепловозоремонтний завод закінчив зі збитком 19,909 млн. гривень.

У 2009 році завод скоротив чистий дохід на 74,8%, або 145,579 млн., до 49,046 млн. гривень в порівнянні з 2008 роком.