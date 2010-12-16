«Богдан» поставить автобуси для Євро-2012

Кабінет Міністрів України і один із провідних українських виробників автотранспортних засобів – корпорація «Богдан» - підписали меморандум про співпрацю, що передбачає забезпечення транспортними засобами потреб міст, які приймають чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ, документ підписали в середу в Луцьку віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ і президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК.

Згідно з документом, корпорація визначена головним виробником і постачальником туристичних автобусів і автобусів для аеропортів.

В рамках домовленості передбачається постачання більш як 400 туристичних автобусів великого класу.

Як повідомив під час підписання меморандуму О.СВИНАРЧУК, українцям і гостям чемпіонату будуть запропоновані автобуси європейського класу. Зокрема, як повідомлялося, з 2011 року корпорація починає великовузлове виробництво туристичних автобусів MAN, які на українському ринку матимуть подвійний логотип «MAN-Богдан».

«Саме ці автобуси і обслуговуватимуть вболівальників чемпіонату», - сказав О.СВИНАРЧУК.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в країні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

Перша черга виробництва середніх, великих і особливо великих автобусів і тролейбусів у Луцьку була введена в експлуатацію навесні 2006 року. Другу планується ввести до кінця цього року.

В даний час корпорація має потужності з виробництва 9 тис. автобусів і тролейбусів усіх класів.