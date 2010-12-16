«Богдан» і MAN підписали меморандум про виробництво в Україні автобусів MAN-Богдан

Корпорація «Богдан» і один із провідних європейських виробників автобусів – компанія MAN (Німеччина) підписали Меморандум про організацію виробництва туристичних автобусів великого класу на потужностях корпорації «Богдан» у Луцьку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, згідно з меморандумом, вже в 2011 році корпорація почне великовузлове (SKD) виробництво автобусів MAN. На ринку України ці автобуси матимуть подвійний логотип – «MAN-Богдан».

Автобус має довжину 12 м, розрахований на 49 пасажирів, оснащується двигунами, відповідними екологічним стандартам Євро-4 і Євро-5.

Співпраця корпорації «Богдан» і MAN матиме два етапи: на першому етапі в Луцьку виготовлятимуть автобуси з машинокомплектів, що поставляються з Німеччини, на другому - планується перехід до повномасштабного виробництва з поступовим збільшенням локалізації.

С.Красуля також відзначив, що з переходом на повномасштабне виробництво корпорація отримає можливість поставляти автобуси на експорт.

Нагадаємо, на сьогодні корпорація має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних виробників. Продукція корпорації представлена абсолютно у всіх класах: від особливо малого до надвеликого. Виробничі потужності компанії дозволяють їй виготовляти до 9 000 автобусів і тролейбусів в рік.

У 2008 році Корпорація «Богдан» завершила ряд інвестиційних проектів в машинобудівній галузі України. Зокрема, було введено в експлуатацію сучасне автобусне і тролейбусне виробництво в Луцьку. Інвестиції в цей проект вже перевищили 100 млн. дол. На черзі введення в експлуатацію другої черги виробництва в Луцьку.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів. Легкові автомобілі (Lada, Hyundai) виготовляють на майданчику в Черкасах, автобуси і тролейбуси – в Черкасах і Луцьку.