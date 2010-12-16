LDz Cargo в 2011 р. підвищить вантажні тарифи на 3%

Дочірня компанія концерну Латвійських залізниць (Latvijas dzelzceпр) – LDz Cargo затвердила нові тарифи на 2011 рік. У середньому ставки на вантажоперевезення подорожчають на 3%, повідомляє РЖД-партнер.

За даними прес-служби Latvijas dzelzceпр і LDz Cargo, зараз йде укладення договорів з клієнтами на наступний рік.

Підвищення тарифів викликане зростанням на 7% вартості за користування публічною інфраструктурою, і зростанням цін на паливо, відзначили в прес-службі.

Проте укладення договорів з клієнтами і затвердження тарифів відбувається у кожному випадку індивідуально залежно від типів, видів і об`ємів вантажів, що перевозяться.

У компанії вважають, що досі існуюча тарифна політика була конкурентоздатною, що виражається в достатньо високих об`ємах вантажоперевезень. Незначне зниження пояснюється зменшенням постачань російської нафти до Білорусі, а також зниженням експорту нафтопродуктів.

LDz Cargo за 11 місяців 2010 року перевезла 45,004 млн. тонн вантажів, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2009 році компанія перевезла 53,679 млн. тонн вантажів, що на 4,2% менше, ніж у 2008-му.