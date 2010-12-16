Перевезення вантажів в Україні зросли на 8,7%

За січень-листопад 2010 р. підприємства транспорту перевезли 686,0 млн. т вантажів, що на 8,7% більше, ніж за січень-листопад 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Вантажооборот зріс на 6,3% і становив 364,9 млрд. т. Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 11,2%. На Львівській залізниці вантажооборот зріс на 19,7%, Донецькій - на 15,4%, Південній - на 11,0%, Південно-Західній - на 10,7%, Придніпровській - на 9,9%, Одеській - на 5,2%. Збільшення вантажообороту відбулося також на річковому транспорті (на 46,2%), автомобільному (на 14,8%), авіаційному (на 6,7%). Зменшився вантажооборот на морському транспорті (на 2,9%) і на трубопровідному (на 3,2%)

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-листопадом 2009 р. зросло на 10,4% - до 394,4 млн. тонн, у т.ч. відправлення вантажів - на 11,1%. Зокрема, відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 21,2%, Одеській - на 21,0%, Придніпровській - на 15,6%, Південно-Західній - на 11,9%, Донецькій - на 7,7%. На Південній залізниці відправлення вантажів знизилося на 3,1%. Відправка залізницями лісових вантажів збільшилася на 40,3%, будівельних матеріалів - на 23,6%, лому чорних металів - на 22,6%, хімічних і мінеральних добрив - на 21,0%, залізної і марганцевої руди - на 17,4%, коксу - на 10,6%, нафти і нафтопродуктів - на 9,6%, чорних металів - на 8,5%, кам`яного вугілля - на 7,0%, цементу - на 4,4%. У той же час, відправлення зерна і продуктів помелу знизилося на 39,0%.

Вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів в обсязі 10,3 млн. т, що на 13,2% більше, ніж за січень-листопад 2009 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-листопадом 2009 р. зросло на 38,2%, морського транспорту - зменшилася на 14,3%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 30,7%, морським - на 8,5%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 5,1% і становив 140,2 млн. т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 37,5%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 17,7%, внутрішнього сполучення - на 1,1%, експортних - на 4,0%. Кількість оброблених суден - закордонних і інфрахт - збільшилася на 0,9% - до 15,6 тис. од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-листопад 2010 р. перевезено 144,6 млн. т вантажів, що на 13,1% більше, ніж за січень-листопад 2009 р., і виконаний вантажооборот в обсязі 35,2 млрд. т, який зріс на 14,8%.

За 11 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 77,7 тис. т вантажів, що на 1,0% більше, ніж за січень-листопад 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 338,2 млн. т/км, що на 6,7% більше, ніж у січні-листопаді 2009 р.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% від обсягу 2008 року.

Перевезення вантажів залізницями в 2009 році скоротилося на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.