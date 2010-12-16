У портах Криму об'єм переробки вантажів зріс на 3,6%

Об`єм переробки вантажів в морських портах Автономної Республіки Крим в січні-листопаді 2010 р., порівняно з аналогічним періодом 2009 р., збільшився на 3,6% і склав 11,5 млн. тонн, з них 75,3% складають суховантажі. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, 51,5% всіх вантажів склав експорт. За січень-листопад 2010 р. об`єм перевалки таких вантажів збільшився на 49,1%. Також збільшилися об`єми обробки імпортних вантажів – на 45,9%. Водночас, спостерігалося зменшення об`ємів перевалки вантажів внутрішнього сполучення – на 43,6%, і транзитних - на 20,5%.

З початку 2010 р. в портах автономії пройшли обробку 2,5 тис. судів, що на 18,5% більше, ніж за січень-листопад 2009 р. Із загальної кількості судів, на які здійснено вантаження або розвантаження вантажів, 82,3% складають судна закордонних власників і фрахтувальників. Зокрема, в Євпаторії на власних і орендованих морських причалах виконується десята частина об`ємів обробки вантажів морським транспортом автономії. За 11 місяців 2010 р. оброблено 1 млн. тонн вантажів, що на третину менше, ніж за січень-листопад 2009 р.

У Феодосії виконується більше чверті об`ємів обробки вантажів морським транспортом автономії. За одинадцять місяців 2010 р. оброблено 3,0 млн. тонн вантажів, що на третину більше, ніж за січень-листопад 2009 р.

У Ялті виконується незначна частина об`ємів обробки вантажів морським транспортом автономії (близько 1%). За 11 місяців 2010 р. оброблено 85 тис. тонн вантажів, що на 42% менше, ніж за січень-листопад 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в січні-жовтні 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. об`єм переробки вантажів в морських портах Криму збільшився на 8,3% і склав 10 583,8 тис. тонн.