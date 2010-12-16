Сьогодні в Українському домі в рамках книжкового дитячого ярмарку «Укрзалізниця» провела для дітей заняття з правил поведінки на залізничному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, дітям показали пізнавально-розважальний мультфільм про правила поведінки на залізничних переїздах і коліях доріг, а учні із Запорізької дитячої залізниці провели вікторину на знання правил поведінки на залізничному транспорті.

Представники «Укрзалізниці» поширювали серед дітей книжку з ілюстраціями з правилами безпеки на залізничному транспорті, роздавали пам`ятки з правилами, вручали подарунки.

За словами начальника відділу охорони праці Головного управління охорони і організації праці «Укрзалізниці» Анатолія ФЕДОРЕНКА, «Укрзалізниця» регулярно проводить такі заходи з дітьми, а також заняття зі школярами і студентами.

«Для цього до учбових закладів виїжджають представники «Укрзалізниці» з необхідними матеріалами. У цьому беруть участь і вагони охорони праці «Укрзалізниці», і дитячі залізниці», – зазначив він.

За словами А.ФЕДОРЕНКА, 21 грудня у Запоріжжі за участю дитячої залізниці буде проведений ще один захід. «Вони прийматимуть гостей з усієї «Укрзалізниці». Там буде проведений семінар, уроки, виступи, конкурси саме з попередження дитячого травматизму. Ця робота проводиться систематично», – сказав він.

За словами А.ФЕДОРЕНКА, нещодавно «Укрзалізниця» також провела конкурс на кращий малюнок з попередженнґ дитячого травматизму. Кращі роботи конкурсу направлені до Держгірпромнагляду, який проводив у листопаді цього року місячник з безпеки на дорогах.