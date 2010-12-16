Таллінській порт в 2011 р. скоротить вантажообіг і кількість пасажирів

Рада компанії Tallinna Sadam (Талліннський порт) прийняла бюджет підприємства на наступний рік, згідно з яким вантажообіг і число обслуговуваних туристів знизиться, повідомляє РЗ-партнер з посиланням на BNS.

Порт має намір в 2011 році перевалити майже 34 млн. тонн вантажів, що на 2 млн. тонн менше, ніж спрогнозовано на поточний рік.

Також планується обслужити 7,4 млн. пасажирів, що на 0,4 млн. пасажирів менше, ніж спрогнозовано на 2010й, повідомило підприємство.

Прибуткова частина бюджету Tallinna Sadam складе 1,37 млрд. крон. Прибуток від діяльності має залишитися приблизно такий же, як прогнозувалося на 2010 рік.

Чистий прибуток порту за 11 місяців поточного року склав 610 млн. крон, що на 57% більше, ніж роком раніше.

Голова ради компанії Нейнар Селі повідомив, що прибуток Талліннського порту від діяльності з січня по листопад включно склав 636 млн. крон.

За його словами, оборот Tallinna Sadam за 11 місяців склав 1,243 млрд крон, що на 8% більше, ніж за той же період 2009 року.

У розвиток порту наступного року передбачається інвестувати майже 260 млн. крон.