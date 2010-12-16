Завтра у Києві відкриється автомобільний рух Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом

Завтра, 17 грудня, о 13.00 відкривається автомобільний рух Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом з лівого на правий берег Дніпра.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, у церемонії відкриття мосту о 12.00 візьме участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Він вручить урядові нагороди будівельникам і разом з ними першим проїде мостовим переходом.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня п.р. М.АЗАРОВ відкрив залізничний рух на Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переході у Києві. Відкриття руху автотранспорту цим мостовим переходом з лівого на правий берег було заплановано до кінця 2010 року. У 2011 році рух буде відкрито в обох напрямках.

Дарницький залізнично-автомобільний мостовий перехід має 6-смугову проїжджу частину для автотранспорту. Пропускна спроможність нового мосту доходитиме до 35 тисяч автомобілів на добу, і дозволить вирішити проблеми автомобільного сполучення між лівим і правим берегом столиці.

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було розпочато у липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини.