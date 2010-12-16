"Укрзалізниця» і Hyundai Corporation підписали контракт на постачання 10 електропоїздів

Сьогодні в приміщенні Міністерства інфраструктури України за участю віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА відбулося підписання контракту з компанією "Hyundai Corporation» на постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху.

Як передає кореспондент УНІАН, з українського боку контракт підписав начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, з корейського - голова правління Hyundai Corporation Чунг МОНГ-ХУК.

Крім того, корпорація Hyundai представила чотири мікроавтобуси марки Hyundai Parex H1 для потреб дітей-сиріт з чотирьох міст України.

Згідно з поширеним прес-релізом Мінінфраструктури, відповідно до домовленості з компанією Hyundai фінансування здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів під гарантії Кабінету міністрів України і власних коштів «Укрзалізниці».

Загальна вартість проекту становить 307 млн. доларів США. При цьому фінансування 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів Ексімбанку Республіки Корея строком на 10 років.

Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть в змозі розвивати швидкість руху 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.

Як повідомляв УНІАН, восени ц.р. за результатами візиту української делегації до Кореї було досягнуто угоди, що корейська «Хюндай» поставить «Укрзалізниці» 10 швидкісних міжрегіональних поїздів, 6 із них - до Євро-2012, решту - до кінця 2012 р. “Укрзалізниця” розраховує одержати кредит Ексімбанку Кореї на закупівлю регіональних поїздів “Хюндай”.