Харківський аеропорт веде переговори щодо відкриття нових маршрутів до країн Європи і Азії

Міжнародний аеропорт «Харків» веде переговори щодо відкриття нових авіаційних маршрутів до країн Європи і Азії.

Про це повідомив сьогодні під час інтернет-конференції на сайті avianews.com заступник директора зі стратегічного розвитку ТОВ «Нью Системс АМ» – оператора Міжнародного аеропорту «Харків» Віталій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

«На даний момент ведуться переговори з «Чеськими авіалініями (CSA) щодо відкриття маршруту на Прагу і компанією Air Arabia – рейс на Шарджу. Думаю, з початку наступного року ці два напрямки почнуть працювати», – сказав В.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що в перспективі планується розширення європейського напряму. «Цілком імовірно, що до Відня додадуться Мюнхен, Мілан, Париж і Лондон», – сказав він.

За словами В.НЕДАШКОВСЬКОГО, розвиток аеропорту «Харків», реконструкцією якого до Євро-2012 займається група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, дозволить в найближчі 5-10 років збільшити обсяги цивільних авіаперевезень до 1-2 млн. пасажирів на рік.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» – один із найважливіших об'єктів, які реконструюються до Євро-2012. Проект стартував після того, як 1 квітня 2008 року компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент – український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на право оренди цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції включає будівництво нового, а також тимчасового терміналів, реконструкцію старого (історичного), будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після завершення реконструкції аеропорт зможе приймати різні повітряні судна, зокрема типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

В даний час Міжнародний аеропорт «Харків» забезпечує міжнародне авіасполучення з аеропортами 10 країн Європи і Азії.