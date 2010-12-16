У Керчі відкрито оновлений морвокзал на поромній переправі

Реконструйовану будівлю морського вокзалу, зведену на території поромної переправи «Крим-Кубань» на кошти російського інвестора, відкрито сьогодні в Керчі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Ради міністрів Криму, реконструкція вокзалу проведена за 8 місяців. Її вартість склала 1 млн. дол

Вокзал представляє собою двоповерхову будівлю з просторими залами очікування, касами, санвузлами, представництвом банку, страховою компанією. На другому поверсі планується розмістити кафе і VIP-зони.

«Порт «Крим»- це один із стратегічно важливих об'єктів інфраструктури автономії і для транспортної сфери, і для туристичного комплексу. Ми повинні надавати якісні послуги людям, які приїжджають до Криму для того, щоб у них залишалися гарні враження і бажання повернутися знову. Сьогодні східні «ворота Криму» повністю відповідають цим вимогам», - зазначив перший віце-прем'єр уряду автономії Павло БУРЛАКОВ на відкритті морвокзалу.

Інвестор проекту - голова Ради директорів ВАТ «АнРуссТранс» Олександр Анненков.