До Євро-2012 у Львові впровадять автоматизовану систему управління дорожнім рухом

Львів подасть пропозиції про фінансування проекту автоматизованої системи управління дорожнім рухом та про її включення до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомив начальник управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег ВІЛЮРА.

«Оскільки під час чемпіонату Європи з футболу 2012 р. у Львові очікується близько 90 тисяч вболівальників, необхідно вдосконалити систему дорожнього руху. Для цього був розроблений проект автоматизованої системи управління дорожнім рухом (АСУДР), яка б підвищила пропускну здатність доріг в місті. Крім того, з її допомогою можна здійснювати контроль за рухом транспортних засобів, зменшити кількість ДТП, фіксувати порушення правил дорожнього руху. Проект має й екологічну мету – транспортні засоби менше зупинятимуться, а відсоток шкідливих викидів в атмосферу знизиться на 10-20%», - повідомив О.ВІЛЮРА.

Згідно з проектом автоматизованої системи управління дорожнім рухом, у місті встановлять 40 світлофорів спочатку на маршрутах між стадіоном, аеропортом, залізничним вокзалом, автовокзалом та у центрі, а пізніше збільшать їх кількість до 98.

*** Автоматизована система управління дорожнім рухом (АСУДР) – це комплекс технічних заходів, який включає в себе світлофорні об’єкти з сучасними мікропроцесорними дорожніми контролерами (так звані периферійні засоби), засоби радіозв’язку, відеоспостереження та центральний управляючий пункт. АСУД може бути локальним, магістральним та мережевим, тобто координувати рух на одному перехресті, на магістральній вулиці або мережі вулиць.