У ГУАМ домовилися про стратегію формування єдиного інформаційного простору

В Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ домовилися про створення Стратегії формування єдиного інформаційного простору.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у четвер у Києві відбулося 3-е засідання Робочої групи з інформаційних технологій.

У заході взяли участь представники профільних міністерств і відомств держав-членів ГУАМ, а також постійний представник Грузії при ГУАМ Мераб АНТАДЗЕ і координатор програм Секретаріату Організації Сабухі ТЕМІРОВ.

Учасники засідання прийняли рішення проводити систематичний обмін інформацією з удосконалення законодавства, а також статистичними даними, макропоказниками і проектами, що реалізуються в сфері інформаційних технологій.

Сторони підготували пропозиції зі створення проекту Стратегії формування єдиного інформаційного простору держав-членів ГУАМ, домовилися провести спільне засідання Робочих груп з культури, науки і освіти і за інформаційними технологіями на тему розвитку дистанційної освіти, активізувати координацію дій за погодженням позицій між державами-членами ГУАМ під час участі в міжнародних галузевих заходах.

Крім того, члени Робочої групи домовилися надати інформацію про наявний потенціал щодо підготовки кадрів і фахівців у сфері інформаційних технологій.

Наступне засідання Робочої групи за інформаційними технологіями відбудеться в першій половині 2011 року.