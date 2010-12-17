Держпідприємство «Херсонський морський торговий порт» (ХМТП) планує ввести в експлуатацію зерновий термінал у лютому 2011 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН на підприємстві, про це заявив начальник порту Сергій ІГНАТЕНКО.

«Зерновий комплекс ми введемо в експлуатацію в лютому 2011 року, а добудувати плануємо до кінця року. З нашого боку всі зобов`язання виконуються, зокрема, фінансові. Є проблеми в підрядників, разом і намагаємося їх зараз вирішувати», - повідомив С.ІГНАТЕНКО.

Він нагадав, що завершення першого етапу будівництва планувалося на 29 вересня 2010 року, другого, – на кінець грудня 2010 року. Пізніше термін здачі першої черги був перенесений на кінець листопада 2010 року. Перерва в будівництві в середині року відсунула терміни закінчення будівництва.

Довідка УНІАН. Новий зерновий термінал ХМТП розрахований на одночасне зберігання 24 тис. тонн зерна. Будівництво зернового комплексу площею 0,52 га вартістю 31,3 млн. грн. здійснюється виключно за рахунок власних коштів порту. У комплексі передбачено 11 елеваторних місткостей діаметром від 10 до 17 м, об`єднаних транспортними галереями, якими рухатиметься зерно, а також суднонавантажувальна машина і вузол приймання зерна, яке поставлятиметься як залізничним, так і автомобільним транспортом. Продуктивність розвантаження залізничних вагонів – 350 тонн за годину, автомобілів – на 50 тонн менше. Об`єкт будується в два етапи: підчас першого був завершений технологічний цикл з приймання, збереженню і відвантаження зерна на судна; під час другого – введення додаткових місткостей для збільшення обсягів перевалювання зерна.

ХМТП займається перевалюванням генеральних, навалювальних і насипних вантажів. Понад 40% з них - мінеральні добрива і хімічні вантажі, ще 40% - перевалювання зернових. Проектна потужність порту - 4 млн. тонн вантажів за рік.