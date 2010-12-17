У Тернопільській області пасажироперевезення зменшилися на 0,5%

У Тернопільській області в січні-листопаді цього року, порівняно з аналогічним періодом 2009-го року, об`єми пасажироперевезень зменшилися на 0,5%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в області, в цілому за 11 місяців в області перевезено 91,3 млн. пасажирів.

Залізничним транспортом перевезено 5,4 млн. пасажирів, що на 10,5% більше, ніж в січні-листопаді 2009-го року.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 68,9 млн. пасажирів, що на 2,3% менше. Зокрема, об`єми перевезень пасажирів автотранспортом фізичних осіб зменшилися на 4,1% - до 48,3 млн. осіб.

Тролейбусами було перевезено 16,9 млн. пасажирів, що на 3,8% більше, порівняно з січнем-листопадом 2009 року.

Пасажирообіг у січні-листопаді в області зменшився на 3,2% і склав 1,785 млрд. пас./км. На залізниці він збільшився на 5,7% і склав 890,5 млн. пас./км., на автотранспорті зменшився на 11,3% і склав 855,4 млн. пас./км, на електротранспорті збільшився на 3,8% і склав 38,9 млн. пас./км.