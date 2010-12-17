У Тернопільській області вантажоперевезення зменшилися на 2,9%

У Тернопільській області в січні-листопаді 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, об`єми вантажоперевезень зменшилися на 2,9%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом за 11 місяців перевезено 2,992 млн. т вантажів.

З них 1,422 млн. т перевезено залізничним транспортом, що на 2,2% менше, ніж в січні-листопаді 2009 року.

Об`єми перевезення залізної дорогої нафти і нафтопродуктів зросли в 3,4 разу, лому чорних металів – на 51,3%, лісових вантажів – на 36,3%. Водночас, зменшилося відправлення хімічних і мінеральних добрив – на 45,5%, зерна і продуктів помелу – на 41,7%, будівельних матеріалів – на 9,8%. Середньодобове вивантаження вагонів зросло на 18,4% і склало 58 одиниць.

Автомобільним транспортом в січні-листопаді було перевезено 1,57 млн. т вантажів, що на 3,4% менше, ніж в січні-листопаді 2009 року.

Вантажообіг в області в січні-листопаді збільшився на 15,8% і склав 1,275 млрд. т/км. На залізниці він збільшився на 28,2% - до 593,1 млн. т/км, у автотранспортних перевізників – на 6,8% - до 682,3 млн. т/км.