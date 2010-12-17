У Херсонській області вантажоперевезення збільшилися на 7%

Підприємства транспорту Херсонської області за 11 місяців поточного року перевезли 8 млн. 300,3 тис. тонн вантажів, що на 7,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Херсонської області.

Згідно з повідомленням, вантажообіг в Херсонській області за 11 місяців, в порівнянні з січнем-листопадом 2009 р., зріс на 5,8% - до 4252,5 млн. т/км.

Зокрема, відправки вантажів залізничним транспортом збільшилися на 12,4% - до 4,388 млн. тонн.

Водночас, морський і річковий флот Херсонської області загалом скоротив перевезення вантажів на 13,2% - до 744,3 тис. тонн.

Об`єм обробки вантажів в портах і на промислових причалах скоротився на 21,3% - до 3 млн. 593,5 тис. тонн. Об`єм обробки експортних вантажів скоротився на 26,3%, транзитних - на 24,1%, вантажів у внутрішньому сполученні на 20,4%.

Обробка імпортних вантажів збільшилася на 38,4% - до 253,2 тис. тонн.

Кількість оброблених судів скоротилася загалом на 8,3% - до 1,449 тис. одиниць. При цьому кількість оброблених іноземних судів і судів інфрахту збільшилася на 4,5% - до 969 одиниць.

Також повідомляють, що автотранспортні підприємства Херсонської області за 11 місяців перевезли 3,168 млн. тонн вантажів, що на 6,2% більше, ніж в січні-листопаді 2009 р.