У Херсонській обл. пасажироперевезення скоротилися на 8%

У Херсонській області в січні-листопаді цього року транспортними послугами скористалися 109 млн. 941,1 тис. пасажирів, що на 7,5 менше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, послугами залізничного транспорту за 11 місяців скористалися 3 млн. 239,5 тис. пасажирів, що на 5,2% менше, ніж в січні-листопаді 2009 р.

Автотранспортом перевезено 72 млн. 248,2 тис. пасажирів, що на 5,4% менше, ніж за 11 місяців 2009 р.

Послугами міського електротранспорту (тролейбуси) скористалися 34 млн. 453,4 тис. пасажирів, що на 10,7% менше, ніж в січні-листопаді 2009 р.