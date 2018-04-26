Україна переходить на швидкісні пасажирські перевезення. Південна залізниця (Україна) і «Hyundai Corporation» (Південна Корея) 16 грудня 2010 в Києві підписали угоду про поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів.

Контракт закріпили підписами начальникПівденної залізниці Віктор Остапчук (на фото - ліворуч) і голова правління «Hyundai Corporation» Чунг Монг-Хук.

«В Україні починається нова ера пасажирських швидкісних перевезень. З реалізацією цього контракту всі транспортні проблеми України, пов`язані з проведенням Євро-2012, будуть вирішені», - відзначив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесников після підписання угоди. За його словами, «Укрзалізниця» і Мінінфраструктури зараз ведуть організаційні роботи для того, щоб у березні-квітні наступного року почати підготовку інфраструктури до швидкісного руху за трьома напрямами з Києва в міста, де відбуватиметься чемпіонат. Зокрема, у великих центрах побудують мости через залізничні переїзди, у ряді місць встановлять блокуючі системи, які не дозволять автомобілям виїхати на переїзд при заборонному сигналі. «З червня 2012 року всі українці зможуть скористатися швидкісними поїздами», - відзначив Б.Колесников.



віце-прем'єр-міністр-міністр інфраструктури Б.Колесников (ліворуч)

До Євро-2012 поставлять шість швидкісних потягів, інші чотири - впродовж 2012 року. Як пообіцяв голова правління Hyundai Corporation Чунг Монг-Хук, компанія виконає всі договірні зобов`язання. «У нас вже був успішний досвід постачання потягів до Олімпійських ігор в Афінах у 2004 році і у Ванкувері в 2010 році», - додав він.

Відповідно до домовленості з компанією Hyundai, фінансування здійснюватиметься за рахунок кредитних засобів під гарантії Кабінету Міністрів України і власних засобів «Укрзалізниці». Загальна вартість проекту складає 307 млн. доларів. При цьому 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів) будуть сплачено за рахунок кредиту «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років. Як повідомив Б.Колесников, кредит наданий під 4,8% річних з дворічним відтермінуванням.

Нові потяги, кожен в дев`ятивагонній комплектації, матимуть швидкість 160 км/год. Вони двосистемні - на вітчизняних магістралях на окремих ділянках для живлення потягів застосовується різна система електропостачання - постійний або змінний струм. Двосистемні потяги можуть курсувати при різному електропостачанні. Тим часом, на сьогодні в світі відсутні двосистемні електропоїзди, які могли б задовольнити вимоги, що висуваються в Україні, - ширина шляху, напруга контактної мережі, стан колії, локалізація виробництва.

До речі, за даними Б.Колесникова, впродовж 1-го півріччя проводитиметься робота з вибору підприємства для локалізації виробництва Hyundai в Україні. «Україні необхідно, як мінімум, 90 швидкісних потягів і близько 200 приміських. Ось тут треба погоджувати з Hyundai - знайти завод в Україні, який готовий працювати над таким виробництвом», - сказав Б.Колесников.

Маргарита Карпатіна (УНІАН)