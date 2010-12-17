Дарницький і Жулянський шляхопроводи будуть сполучені – Азаров

Дарницький залізнично-автомобільний перехід через вул. Кіквідзе буде сполучений з Жулянським шляхопроводом, що дозволить істотно розвантажити центральну частину столиці від вантажного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час церемонії відкриття автомобільного руху Дарницьким мостовим переходом повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Зараз виникла ідея зробити так, щоб цей комплекс виходив відразу на вулицю Кіквідзе, а далі до Жулинського шляхопроводу. Таким чином, ми розвантажимо Київ від потоку вантажного транспорту», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні було відкрито автомобільний рух Дарницьким залізнично-автомобільним мостовим переходом.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві було розпочате у липні 2004 року.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання Лівого і Правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці мосту.

27 вересня 2010 р. у Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро новим залізнично-автомобільним мостовим переходом.

Повністю міст планується завершити у вересні 2011 р.

У червні ц.р. архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила схему генерального плану реконструкції автодороги Київського півкільця на ділянці км 12 + 420 км – км 14 + 360 км (Жулянський шляхопровід).

Проект передбачає розширення проїжджої частини, будівництво двох нових шляхопроводів – над залізничними коліями (площа забудови 2,3 тис. кв. м) і над транспортною розв`язкою (площа забудови – 990 кв. м), капітальний ремонт існуючих шляхопроводів над залізничними коліями (площа забудови – 2044 кв. м) і над транспортною розв`язкою (площа забудови – 865 кв. м), а також будівництво двох підземних пішохідних переходів (площа забудови 312 кв. м і 298 кв. м) і очисної споруди площею 48 кв. м.

Шляхопровід проходить через два райони Києва – Святошинський і Солом’янський, а також Київську область. Відкриття Жулянського шляхопроводу після реконструкції планується 25 грудня ц.р.