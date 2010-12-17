У Києві відкрили автомобільний рух по Дарницькому мостовому переходу

У Києві відкрито автомобільний рух по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який відкривав рух на переході, подякував будівельникам за оперативне завершення об`єкта і підкреслив, що автомобільний рух по мосту істотно поліпшить транспортну ситуацію в столиці.

Він зазначив, що будівництво моста розпочалося в 2003 році і в експлуатацію його планувалося здати в 2006 році, проте через зміну влади терміни здачі об`єкта дуже затяглися.

На церемонії відкриття руху на запрошення М.АЗАРОВА був присутній представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР.

«Я запросив його, щоб він своїми очима побачив, на що частково витрачаються гроші кредиту, і щоб кияни теж знали, що гроші не розбазарюються, а пускаються в справу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він подякував представникові МВФ за фінансову допомогу.

«Давайте ми поаплодуємо панові АЛЬЄРУ за його допомогу нам у вирішенні складних завдань, які стоять перед нашою країною», - сказав він.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві було розпочате в липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини.

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві об`єднує дві складові: залізничну – дві колії, і автомобільну – дорога із шести смуг (по три в кожному напрямку). Довжина моста – 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій – 32,71 км, довжина автомобільних підходів – 15,08 км. Усього планом передбачено будівництво 170 опор і монтаж 169 прогонних споруд.

Пропускна спроможність моста становитиме 60 тис. автомобілів і 120 пар потягів за добу.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання Лівого і Правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці моста.

27 вересня 2010 р. в Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро по новому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

Повністю міст планується завершити до вересня 2011 р.