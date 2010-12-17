Київська окружна дорога буде збудована за 3-4 роки - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що окружна дорога в Києві буде збудована за 3-4 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні підчас церемонії відкриття автомобільного руху по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу через Дніпро.

Він підкреслив, що окружна дорога має розвантажити Київ від транзитного вантажного транспорту.

«Попереду наше з вами завдання - розвантажити Київ від потоку транзитних вантажів. Київ, мабуть, єдина столиця, що не має окружної дороги. Тому ми ставимо перед собою завдання в найстисліші терміни зробити окружну дорогу навколо Києва і повністю розвантажити Київ від транзиту», - зазначив М.АЗАРОВ.

Пізніше на брифінгу прем`єр сказав: «Звичайно, до Євро-2012 ми окружну не встигнемо зробити – величезний обсяг роботи. Я думаю, що якщо ми її роки за 3-4 збудуємо, це буде великим досягненням».

При цьому він підкреслив, що будівництво планується розпочати вже наступного року і вводитись в експлуатацію окружна дорога буде частинами по мірі будівництва.

«Подивимося, можливо, спочатку південний напрямок розвантажимо», - сказав М.АЗАРОВ.