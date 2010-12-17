У Харківській області вантажоперевезення зросли на 1%

У Харківській області за січень-листопад цього року всіма видами транспорту перевезено (відправлено) 36,1 млн. т вантажів, що на 0,7% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За 11 місяців вантажообіг склав 21040,0 млн. т/км., об`єм вантажної роботи збільшився на 10,9%, вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 12,3%, автомобільного – на 2,2%.

На Південній залізниці за 11 місяців загальне навантаження зменшилося на 3,1% і склало 25,6 млн. т. вантажів. Відправлення вантажів збільшилося за такими позиціями номенклатури: вугілля кам`яного – на 27,3%, нафти і нафтопродуктів – на 7,7%, руди залізної і марганцевої – на 4,1%, чорних металів – на 23,1%, лому чорних металів – на 27,0%, лісових вантажів – на 35,6%, будівельних матеріалів – на 26,1%, хімічних і мінеральних добрив – на 81,4%. При цьому скоротилося відправлення коксу – на 5,8%, зерна і продуктів перемолу – на 51,6%, цементу – на 13,9%.

Автомобільним транспортом (з урахуванням об`ємів підприємців - фізичних осіб) за січень-листопад 2010 року перевезено 10,5 млн. т вантажів – на 11,2% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вантажообіг збільшився на 2,2% – до 2 млрд. 570 млн. т/км.