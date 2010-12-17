У Харківській області пасажироперевезення збільшилися на 2%

У Харківській області за січень-листопад цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість перевезених всіма видами транспорту пасажирів збільшилося на 1,6% – до 574,1 млн. пасажирів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області, за цей період об`єм виконаної пасажирської роботи збільшився на 3,2% – до 10324,7 млн. пас./км.

За 11 місяців поточного року Південна залізниця відправила 61,1 млн. пасажирів, виконана пасажирська робота в об`ємі 6158,9 млн. пас./км. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року, відправка пасажирів зменшилася на 0,7%, пасажирооборот збільшився на 2,8%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 137,1 млн. пасажирів, що на 7,1% менше, ніж за відповідний період минулого року; послугами перевізників-юридичних осіб скористалося 85,6 млн. пасажирів – менше на 2,9%. Суб`єкти малого бізнесу-фізичні особи за січень-листопад перевезли 51,5 млн. пасажирів – на 13,3% менше.

З аеропорту Харкова транспортною авіацією за 11 місяців відправлено 110,6 тис. пасажирів, зокрема, за міжнародним сполученням – 86,6 тис. пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, відправлення пасажирів в цілому збільшилися на 21,5%, за міжнародним сполученням – на 31,8%.

Харківський метрополітен перевіз 224,4 млн. пасажирів, зокрема, безкоштовно – 43,3 млн. пасажирів. Порівняно з січнем-листопадом 2009 року, кількість перевезених в метро пасажирів збільшилася на 7,4 млн. пасажирів (на 3,4%), а кількість пасажирів, перевезених безкоштовно, зменшилася на 7,2%.

Трамваями і тролейбусами міста загалом перевезено 151,5 млн. пасажирів, що на 8,8% більше відповідного періоду минулого року. Частка пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, складає 64,7% – 98,1 млн. пасажирів.