Госпсуд Полтавської області ліквідував СП «Кребо»

Господарський суд Полтавської області ліквідував спільне українсько-голландське підприємство ЗАТ «Кребо» (Кременчук, Полтавська обл.).

Про це УНІАН повідомив представник суду.

За його словами, суд зобов`язав виконавський комітет Кременчуцької міської ради внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення юридичної особи - СП «Кребо».

Він нагадав, що 12 серпня 2010 р. Господарський суд Полтавської області визнав СП «Кребо» банкротом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Нагадаємо, 28 квітня 2009 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував "Кребо" на 125 млн. гривень за завищення цін на авіапаливо в міжнародному аеропорту "Бориспіль" і за зловживання монопольним становищем під час надання спеціалізованих послуг аеропортів із заправки авіапаливом. У кінці 2009 року Київський міжобласний апеляційний суд за клопотанням АМКУ заборонив "Кребо" здійснювати дії з відчуження і списання своїх основних фондів в межах 125 млн. гривень.

АМКУ ініціював судову заборону на відчуження майна, оскільки побоювався, що "Кребо" може відхилитися від сплати штрафу.

Довідка УНІАН. Сумісне підприємства "Кребо" займалося постачаннями авіапалива.

СП "Кребо" закінчило 2008 рік з прибутком 20,4 млн. грн.

11% СП "Кредо" володіє ЗАТ "Укртатнафта", 78% акцій належать Movida International Holdings & Finance B.V (Нідерланди).