"АероСвіт" і "Боїнг" фіналізували угоду про постачання 4 літаків Boeing-737-900ER

Компанії "АероСвіт – Українські авіалінії" і "Боїнг" фіналізували угоду щодо 4 літаків Boeing Next-Generation 737-900ER (із збільшеною дальністю польотів), які "АероСвіт" придбає в операційний лізинг у 2013-2014 рр. Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, «АероСвіт» таким чином стане першим у Східній Європі експлуатантом літаків В737-900ER. Угода передбачає надання "Боїнгом" технічної, тренінгової і маркетингової підтримки введенняв експлуатацію 4 літаків наступного покоління.

Вартість суден за каталогом виробника становить 330 млн. доларів США.

"Отримання 4-х В737-900ER на додаток до покупки 7-ми літаків B737-800 Next-Generation згідно з контрактом, підписаним "АероСвітом" і "Боїнгом" у 2007 році, забезпечить оновлення середньомагістрального парку компанії за рахунок повітряних суден підвищеної ефективності. Ми також зможемо запропонувати пасажирам більш екологічні і комфортабельні умови польоту», - сказав співголова Наглядової ради авіакомпанії "АероСвіт" Григорій ГУРТОВИЙ.

Усі 11 повітряних суден Boeing-737 наступного покоління (чотири В737-900ER і сім B737-800) постачатимуться "АероСвіту" безпосередньо із заводів компанії "Боїнг". Перші два літаки В737-800 будуть поставлені в березні-квітні 2012 р. - перед проведенням Євро-2012 в Україні і Польщі.

"АероСвіт" стане першим східноєвропейським експлуатантом Boeing-737-900ER, що відповідатиме стратегічним планам компанії з нарощування перевезень на тлі економічної ситуації, що поліпшується, в світі в цілому і в Україні, зокрема», - сказав віце-президент з продажу Boeing в Європі і країнах СНД Альдо БАЗІЛЕ.

Як наголошується в повідомленні, на додаток до нового дизайну, перевагою літаків Next-Generation 737 є також 2% зниження споживання пального.

Як повідомляв УНІАН, «АероСвіт» влітку 2007 р. підписав контракт на придбання 7 літаків Boeing-737 (нової генерації) і зарезервував придбання ще 7 літаків.

Документом передбачені постачання українському перевізнику в 2011-2012 роках 7 літаків Boeing-737-800, вартість яких за каталогом виробника становить 523 млн. дол., і резервування авіакомпанією права на отримання ще 7 літаків у період 2008-2015 рр.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським мережевим авіаперевізником. Компанія – найбільший український замовник у "Боїнга".

На рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов-148.