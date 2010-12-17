В Одесі через сильний снігопад обмежено в'їзд вантажівок у місто і закрито аеропорт

Через сильний снігопад, який продовжується декілька годин, Державтоінспекція обмежила в'їзд в Одесу великовантажного транспорту і нерейсових автобусів, керуючись грудневим рішенням міськвиконкому про недопущення у місто вантажівок у разі занесення автомагістралей снігом.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво обласного управління ДАІ звернулося до водіїв з пропозицією «утриматися на деякий час від виїзду за місто, а якщо поїздку не відкласти, то дотримуватися безпеки дорожнього руху. На дорозі зі слизьким покриттям не слід проводити різких маневрів і гальмувань, видавлювати зчеплення і переключати передачі». ДАІ також просить «не залишати транспорт на проїжджій частині, оскільки це заважає роботі снігоприбиральної техніки».

Снігоприбиральна техніка, як повідомляють водії, з яким вдалося поспілкуватися кореспонденту УНІАН, поки що не вийшла на вулиці, унаслідок чого «проїжджа частина основних магістралей перетворюється на суцільний автомобільний затор».

Припинило роботу в зв'язку “з обмерзанням злітно-посадочної смуги” комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Одеса". За словами прес-секретаря аеропорту Марії ПОПОВИЧ, «зараз проводиться очищення злітно-посадочної смуги завдовжки 2800 метрів».

Тим часом, рясний снігопад триває, і з урахуванням мінусової температури повітря міські автомагістралі і злітно-посадочна смуга аеропорту вночі можуть бути занесені снігом. За повідомленням Гідрометеоцентру, впродовж 17-20 грудня в Одеській області очікується посилення південно-західного вітру, місцями пориви 15-20 м/с, сніг, заметіль і ожеледь. Прогнозована температура повітря в Одесі - 6-8 градусів, а на півночі області до 14 градусів морозу.