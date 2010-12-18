Біля мису Тарханкут через негоду сіло на мілину суховантажне судно

17 грудня у Чорному морі, біля кримського мису Тарханкут (3 км від смт Чорноморське), внаслідок складних погодних умов зірвалося з якірної стоянки і сіло на мілину суховантажне судно “Ібрагім Янкі” під прапором Камбоджі.

Як повідомляє прес-служба МНС, судно з екіпажем із 15 осіб прямувало з порту Миколаїв до Туреччини з вантажем 5,5 тис. тонн металу.

Жертв, постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає.

Согодні буксирами порту „Центавр” і „Чорноморнафтогазу” планується розпочати роботи зі зняття судна з мілини.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, з суховантажу запросили допомоги в українського теплоходу, який проходив поряд. Екіпаж теплоходу повідомив про лихо на пост відділу прикордонної служби «Чорноморське».

Прикордонники організували спостереження за судном «Ібрагім Янкі». Та, незважаючи на відсутність офіційного сигналу SOS, повідомили про ситуацію рятувальників, інші зацікавлені структури, вжили заходів для оперативного надання допомоги у разі погіршення ситуації. Увечері в трюм суховантажу почала надходити вода і о 21.45 екіпаж передав сигнал SOS.

Через погіршення погодних умов (шторм 4-5 балів, швидкість вітру – 20–25 метрів на секунду) буксир «Центавр», який вийшов до суховантажу, не зміг надати допомогу. Вночі прикордонний наряд виявив пліт з камбоджійського судна, який, найімовірніше зірвало вітром. Сьогодні о 07.30 ранку команда «Ібрагім Янкі» за допомогою іншого рятувального плота та шлюпки благополучно добралася до берега, де 12 громадянам Сірії та 3 громадянам Індії допомогли прикордонники та співробітники МНС. Моряків оглянули лікарі, їм надали сухий теплий одяг, їжу та гарячі напої. На цей час врятовані моряки пройшли прикордонне оформлення. Вони знаходяться на базі відпочинку «Сонячна долина».