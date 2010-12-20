У Харкові страйкує «Міськелектротранс». На маршрути не вийшли тролейбуси і трамваї

11:04, 20 грудня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні у Харкові не вийшли на маршрути тролейбуси і трамваї.

Як передає кореспондент УНІАН, причина невиходу на лінії пасажирського транспорту - попереджувальний страйк колективу комунального підприємства «Міськелектротранс» з вимогою погасити заборгованість із зарплати.

У ці хвилини працівники підприємства проводять мітинг і вимагають виплати зарплат.

Як повідомив представник підприємства, зранку в понеділок на маршрути обласного центру не вийшли 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних) депо, які за планом мали сьогодні перевозити пасажирів. Співрозмовник агентства зазначив, що за добу міський електротранспорт перевозить у Харкові близько 600 тис. пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Харківської обласної ініціативно-правозахисної організації «Прорвемося!» Андрія ІЛЬГОВА, із середини літа працівникам «Міськелектротрансу» не платять заплату. Сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.

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