Автоматизований обмін кодами IMEI мобільних телефонів почнеться з 20 грудня

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) на своєму черговому засіданні ухвалила рішення про початок автоматизованого обміну ідентифікаційними IMEI- кодами мобільних терміналів/телефонів між Українським державним центром радіочастот (УДЦР) і мобільними операторами з 20 грудня 2010 року.

Про це йдеться в рішенні №580 від 16.12.2010 р. «Про встановлення автоматизованого режиму обміну даними щодо кодів ІМЕІ між УДЦР і операторами мобільного зв`язку», переданому агентству УНІАН.

Це рішення НКРЗ ухвалила, враховуючи результати створення, тестування і дослідної експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечуватиме автоматизований обмін даними щодо IMEI-кодів терміналів між автоматизованою інформаційною системою обліку мобільних терміналів на території України (ІСОМТ, веде УДЦР) і абонентськими пунктами операторів стільникового зв`язку.

Автоматизований обмін проводитиметься через інформаційно-телекомунікаційну систему з використанням електронного цифрового підпису.

Довідка УНІАН. ІМЕІ - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.