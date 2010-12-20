На Прикарпатті ватажоперевезення зросли на 15%, пасажироперевезення - впали на 11%

Упродовж січня–листопада поточного року підприємствами залізничного та автомобільного транспорту Івано-Франківської області перевезено 5,6 млн.т вантажів, що на 15,0% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це сьогодні УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Івано-франківській області. За наданою інформацією вантажооборот проти аналогічного періоду минулого року збільшився на 25,8% і становив 1770,6 млн.ткм. Більше половини усіх вантажів перевезено залізничним транспортом. У порівнянні з січнем–листопадом 2009 року обсяги вантажних перевезень автотранспортом зросли на 20,9%, залізницею – на 10,4%.

Послугами автомобільного, залізничного, авіаційного та тролейбусного транспорту скористалося 88,7 млн. пасажирів, що на 10,9% менше, ніж за січень–листопад 2009 року. Найбільшу частку пасажирських перевезень здійснено автомобільним транспортом – 71,3% або 63,3 млн. пасажирів, з яких 44,6 млн. (70%) скористалося автотранспортом фізичних осіб– підприємців.