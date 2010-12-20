Через складні метеоумови в Німеччині на 5 годин було затримано виліт літака „Дніпропетровськ-Берлін”
14:42, 20 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Через складні метеоумови в Німеччині сьогодні на 5 годин було затримано виліт з Дніпропетровського аеропорту літака компанії „Дніпроавіа” рейсом № 517 „Дніпропетровськ-Берлін”.
Про це УНІАН повідомили в диспетчерській службі аеропорту.
За даними диспетчера, літак за вказаним рейсом вилетів о 13.40 замість 08.20 за розкладом.
Інформації про скасування двох авіарейсів у напрямку „Дніпропетровськ - Відень” наразі немає. Зокрема, в даний момент триває реєстрація пасажирів на рейс, що має відбути о 14.45.
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