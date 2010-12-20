Держмитслужба визначила критерії та порядок формування «чорного списку» суб'єктів ЗЕД

Державна митна служба України наказом від 17 грудня 2010 року №1485 затвердила критерії та порядок формування реєстру підприємств з ознаками ризику чи сумнівності («чорний список»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

Наказ розроблено згідно з правилами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 року і спрямовано на впровадження вибіркового контролю з орієнтацією на зовнішньоторговельні операції, які мають ознаки ризику чи сумнівності.

Згідно з наказом, до товарів і транспортних засобів, які переміщаються через митний кордон України підприємствами, що не включені до реєстру («білий список»), митний контроль здійснюється із застосуванням мінімального необхідного обсягу митних процедур. До товарів і транспортних засобів, які переміщаються через митний кордон підприємствами, що включені до реєстру, застосовуються форми і обсяг митного контролю, визначені, зокрема, за результатами оцінки ризиків.

В основу формування «чорного списку» покладено критерії, які свідчать про наявність негативних фактів попередньої діяльності підприємства (одержувача, відправника, перевізника, митного брокера тощо) при здійсненні ним зовнішньоекономічній діяльності.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Держмитслужба почала створювати «білий» і «зелений» списки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до наказів від 10 серпня 2009 р. №735 і №736. Списки формуються з метою спрощення митних процедур для добросовісних суб'єктів ЗЕД.