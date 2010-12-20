Завтра у Харкові за участю Колеснікова відкриють нову станцію метро

Віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ завтра, 21 грудня, візьме учать у відкритті станції метро «Олексіївська» у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, наразі уточнюється повна програма візиту Б.КОЛЕСНІКОВА до Харкова.

Довідка УНІАН. Станція Харківського метрополітену «Олексіївська» після відкриття стане кінцевою станцією Олексіївської лінії метро. Станція колонного типу, неглибокого залягання. Будівництво станції «Олексіївська» розпочалося 2004 року. Заплановане на 2006 рік відкриття кілька разів переносилося.

