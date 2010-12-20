«Львівгіпронафтохім» проведе обстеження наявних майданчиків для будівництва LNG-терміналу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України визначило переможцем тендеру на проведення обстеження наявних майданчиків для будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу) державне підприємство «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Львівгіпронафтохім».

Про це сказано в повідомленні Міненерго, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, зокрема, «Львівгіпронафтохім» виконає науково-дослідні роботи «Проведення обстеження наявних майданчиків для будівництва приймального терміналу з визначенням доцільності їх подальшого використання для проекту: «Постачання до України скрапленого природного газу (СПГ) на період 2010 - 2017 гг.»

Вартість робіт згідно з угодою, укладеною 14 грудня, складе 790 тис. грн. (без ПДВ). Джерело фінансування: кошти державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня ц.р. було створено Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому природного скрапленого газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року. Керівником ДП «Національний проект «LNG-термінал» призначений Петро МИРОШНИКОВ.