Азія залишається найпривабливішим ринком для інвесторів в мобільний зв'язок - експерти

Азія залишається в цілому найпривабливішим ринком для інвесторів в мобільний зв`язок. Така оцінка міститься в черговому дослідженні «Індекс ALTIMO» (2-3 квартали 2010 р.), результати якого надані УНІАН.

«Азіатські компанії знаходяться на верхніх позиціях Індексу Altimo, демонструючи інвестиційну привабливість регіону», - наголошується в дослідженні.

Цьому сприяють висока маржа EBITDA і стійкі фінансові показники у поєднанні з порівняно низьким рівнем проникнення послуг передачі даних, що робить компанії цього регіону привабливими для інвестицій з погляду як короткострокових, так і довгострокових вкладень. Подальше злиття і консолідація сегментів фіксованого і мобільного зв`язку продовжать привертати увагу інвесторів.

Найбільш інвестиційно привабливим ринком тут є Китай, чому сприяє стабільна макроекономічна ситуація, маржа EBITDA перевищуэ 50%, низький рівень проникнення, високий попит і молоде населення у поєднанні з розумною державною політикою. Китай очолив список найбільш інвестиційних привабливих регіонів (1,1 в Індексі Altimo).

Довідка УНІАН. Altimo є провідною міжнародною інвестиційною групою, що спеціалізується на телекомунікаціях (управляє активами російськоъ "Альфа-групп", зокрема в "Київстарі") і діє в Росії, країнах СНД і Туреччини. Вартість її портфеля складає 16 млрд. дол.