Рівень проникнення мобільної передачі даних у 2012 р. сягне в світі 1 млрд. абонентів – експерти

Рівень проникнення мобільної передачі даних в першій половині 2012 року досягне 1 млрд. абонентів або приблизно 15% світового проникнення мобільного зв`язку. Такий прогноз міститься в переданому агентству УНІАН 8-му дослідженні «Індекс ALTIMO» (2-3 квартали 2010 року).

Згідно з дослідженням, ринок мобільної передачі даних в найближчі 3-5 років прийде на зміну нинішньої бізнес-моделі, заснованої на голосовій передачі.

Згідно з оцінками, співвідношення трафіку даних і голосових послуг в розвинених країнах цього року складає приблизно 80% до 20%, на ринках, що розвиваються, це співвідношення в середньому складає в даний час 40% до 60% і досягне рівня розвинених країн в 2012 році.

Зростання доходів від послуг мобільної передачі даних з 3-го кварталу 2009 року по 3-й квартал 2010 року склало приблизно 35% в світовому виразі.

Як відзначив віце-президент ALTIMO Євгеній ДУМАЛКІН, вплив мобільної передачі даних на світовий ринок телекомунікацій значно зріс в 2010 році, вже в грудні 2009 року трафік передачі даних перевищив у світовому масштабі голосовий трафік. У той же час, за його даними, не дивлячись на те, що доходи від мобільної передачі даних є основною рушійною силою загального зростання доходів, на їх частку в середньому доводиться поки тільки 11% загальних доходів. При цьому, враховуючи, що в забезпеченні доходів від мобільної передачі даних задіяно від 80% до 90% загального трафіку мережі, Є.ДУМАЛКІН вважає, що необхідно переглянути нинішню модель ціноутворення в каналах широкосмугового мобільного зв`язку, щоб зберегти рентабельність.

Довідка УНІАН. ALTIMO є провідною міжнародною інвестиційною групою, що спеціалізується на телекомунікаціях (управляє активами російської Альфа-груп, зокрема, в «Київстарі») і діє в Росії, країнах СНД і Туреччини. Вартість її портфеля складає 16 млрд. дол.