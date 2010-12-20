«Укравтодор» відкрив рух на першій черзі об'їзної дороги навколо Сімферополя

«Укравтодор» відкрив рух на першій черзі об`їзної дороги навколо м. Сімферополь. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укравтодору».

Зокрема, сьогодні відкрито рух на 7,3 км дороги першої категорії в західному напрямі від автомобільної дороги Сімферополь-Євпаторія до автодороги Сімферополь-Миколаївка.

Як нагадують в «Укравтодорі», будівництво об`їзної дороги здійснюється в три етапи.

На другому етапі від автодороги Сімферополь - Миколаївка до автодороги Сімферополь - Севастополь виконано ТЕО і ведеться проектування. За умови виділення відповідного фінансування в 2011-2012 роках планується ввести в експлуатацію після реконструкції і будівництва 8,1 км автомобільної дороги 1-ї категорії.

Третій етап передбачає будівництво дорогі на південному напрямі від а/д Сімферополь - Севастополь до а/д Сімферополь - Ялта (с. Піонерське). Зараз розробляється проектно-кошторисна документація.

Після закінчення будівництва столиця Автономної Республіки Крим одержить повноцінну кільцеву автомобільну дорогу, що особливо актуально у зв`язку з реконструкцією залізничного вокзалу м. Сімферополя. Будівництво об`їзної автодороги забезпечить найкоротший шлях пасажирів на всі напрями курортних регіонів Криму.