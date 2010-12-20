Аеропорт «Бориспіль» виплатив 10 млн. грн. штрафу АМК до держбюджету

Державна виконавча служба України стягнула з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до державного бюджету штраф 10 млн. грн., накладений Антимонопольним комітетом України за порушення конкурентного законодавства. Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМКУ.

Як зазначають в комітеті, раніше Вищий господарський суд України підтвердив законність застосування комітетом санкцій до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», відмовивши у задоволенні касаційної скарги ДП «МА «Бориспіль» і залишила в силі рішення Господарського суду міста Києва і Київського апеляційного господарського суду, які визнали правомірними дії комітету.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2009 року АМК оштрафував «Бориспіль» за монопольне зловживання: завищення цін на спеціалізовані послуги аеропортів, пов`язані із заправкою літаків авіапаливом.

31 березня 2010 р. Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційних скарг ЗАТ СП «Кребо», ПАТ «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» і ДП «МА «Бориспіль» і підтвердив зобов`язання до цих підприємств сплатити 265 млн. грн. штрафу за монопольні зловживання на ринках авіаційного палива і заправки літаків. Нагадаємо, суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги АМК щодо примусового стягнення штрафів із ЗАТ СП «Кребо» (125 млн. грн.), ПАТ «Укртатнафта» (110 млн. грн.), ТОВ «ЛУК Авіа Ойл» (20 млн. грн.) і ДП «МА «Бориспіль» (10 млн. грн.) і накладення зобов`язань привести ціни на послуги до економічно обгрунтованої величини. Підставою для цього позову стало невиконання відповідачами рішення АМК у добровільному порядку. АМК оштрафував ці компанії ще 28 квітня 2009 року.