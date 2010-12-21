Рейси з «Борисполя» до Лондона і Франкфурта проблемні. Європу завалило снігом

Сьогодні спостерігаються проблеми з рейсами до Лондона і Франкфурта з аеропорту «Бориспіль». Відповідні дані розміщені на сайті аеропорту.

Зокрема, скасований обідній рейс «Люфтганзи» з Франкфурта і рейси British Airways з/в Лондон. Ряд рейсів до Франкфурта, заплановані на ранок, відкладені на післяобідній час.

Як повідомлялося, в Європі існують проблеми з рухом транспорту через сильні снігопади. В аеропортах відміняються рейси, швидкісні потяги ходять із затримками. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, потужний снігопад сьогодні, 21 грудня, привів до зупинення роботи міжнародного аеропорту у Франкфурті-на-Майні, одного з найбільших в Європі. Зараз усі служби повітряної гавані задіяні для того, щоб звільнити злітно-посадочні смуги від снігу.