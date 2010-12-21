ПЗ планує відкрити акредитив у "ВТБ Банку" на 46 млн. дол.

Південна залізниця (ПЗ) планує відкрити акредитив на суму 46,05 млн. дол. у ПАТ «ВТБ Банк».

Про це йдеться в оголошенні Південної залізниці на сайті «Державнізакупівлі».

Згідно з повідомленням, послугу планується здійснити за процедурою закупівлі в одного учасника. Термін надання акредитиву - 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 6 грудня 2010 року № 1125 погодив залучення Статутним територіально-галузевим об'єднанням "Південна залізниця " (ПЗ) кредитних коштів у сумі, еквівалентній 261 млн. дол, для забезпечення зобов'язань, за якими надаються державні гарантії. Ці кошти планується залучити у Ексімбанку Республіки Корея та направити на придбання 10 міжрегіональних швидкісних потягів «Хюндай».

Довідка УНІАН. Акредитив - це угода, за якою банк зобов'язується на прохання клієнта здійснити оплату документів третій особі (бенефіціару, на користь якого відкрито акредитив) або здійснити оплату, акцепт трати, виставленої бенефіціаром, або покупку документів.