«Бориспіль» одержав черговий транш JBIC на 79 млн. грн.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт « Бориспіль » отримало черговий транш у рамках кредиту Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC).

Про це повідомляється в інформаційній базі даних Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, розмір одержаної частини кредиту становить 79 млн. 311 тис. 670,07 грн. (829 млн. 377 тис. 417 ієн).

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» одержав уже декілька траншів у рамках кредиту JBIC. Перший транш у розмірі 76 тис. дол. США за японським кредитом Україна одержала 10 березня 2006 року.

Будівництво терміналу D передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 180 млн. дол. (75%). Зобов'язання аеропорту «Бориспіль» з будівництва нового терміналу - 60 млн. дол. (25%).

29 березня 2005 в Києві було підписано угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму до 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн . дол.). Верховна Рада України ратифікувала цю угоду 16 червня 2005 року.