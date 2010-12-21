У Харкові відкрили нову станцію метро «Олексіївська»

У Харкові відкрили нову станцію метрополітену «Олексіївська».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття станції метро взяли участь віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, керівництво харківського метрополітену.

Рух станцією відкрив потяг, на якому прибули почесні гості урочистої церемонії. Перерізавши символічну стрічку та офіційно відкривши цим станцію, представники влади взяли участь в урочистому мітингу на платформі «Олексіївської». Гостей церемонії привітав Академічний симфонічний оркестр Харківської обласної філармонії, який на платформі станції виконав Державний гімн України та Концертний марш Ісака Дунаєвського.

Б.КОЛЕСНІКОВ ознайомився зі схемою діючих та перспективних станцій Харківського метрополітену, оглянув план-схему міста й технічні характеристики нової станції. Також він зробив запис у Книзі почесних гостей Харківського метрополітену.

Б.КОЛЕСНІКОВ висловив задоволення виконанню роботою, подякував будівельникам та владі. Він зазначив, що з наступного року в Харкові розпочнеться будівництво ще однієї нової станції метро. «З початку наступного року ми візьмемося за нову станцію метро», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

М.ДОБКІН зауважив, що за умови стабільного фінансування у Харкові можна кожні два роки вводити в експлуатацію нові станції метро.

Довідка УНІАН. Відкрита сьогодні нова станція «Олексіївська» є продовженням Олексіївської лінії Харківського метрополітену. Станція розташована у північній частині міста на перетині проспекту Л.Свободи та вулиці Ахсарова. Кошторисна вартість будівництва станції - 431,4 млн. грн. Фактична балансова вартість введеної дільниці становить 384,6 млн. грн. Будівництво введеної дільниці протяжністю 2,5 км велося закритим й відкритим способом робіт. Конструкція станції виконана з монолітного залізобетону. Для облицювання підлоги та стін станції використані граніти з українських родовищ. Для облицювання колон на станції використано грецький білий мармур.

Загальна довжина лінії Харківського метрополітену становить 38,1 км. Метро налічує 29 станцій та 3 лінії: Холодногірсько-Заводську, Олексіївську, Салтівську. Загальна довжина Олексіївської лінії метрополітену - 11,17 км. Щодобово метрополітен перевозить 730 тис. пасажирів. Проектами прогнозується збільшити пасажиропотік у метро на 45 тис. пасажирів на добу.