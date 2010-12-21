Парк "АероСвіту" поповнився четвертим Boeing 767

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" поповнила авіапарк четвертим далекомагістральним літаком Boeing 767-300ER, отриманими в операційний лізинг.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, 21 грудня повітряне судно виконало свій перший рейс за маршрутом Київ - Делі - Київ.

Як наголошується в повідомленні, компанія планує в першому півріччі 2011 року отримати ще два літаки В767-300ER. Це дасть можливість "АероСвіту" в період літньої навігації наступного року збільшити інтенсивність авіарейсів на всіх існуючих далекомагістральних маршрутах, забезпечити в липні-вересні 2011 р. програму польотів Київ - Токіо - Київ, а також освоїти кілька нових регулярних і чартерних трансконтинентальних повітряних ліній.

За даними компанії, "АероСвіт" також приступає до оновлення і розширення середньомагістрального флоту. У першому півріччі 2012 р. почнуться поставки літаків В737-800 наступної генерації безпосередньо із заводів виробника, згідно з контрактом, укладеним українським авіаперевізником з компанією Boeing в 2007 р.

Як нагадують в «АероСвіті», у грудні цього року також підписано угоду з Boeing щодо надання технічної, тренінгової та маркетингової підтримки введення в експлуатацію 4 літаків Boeing Next-Generation 737-900ER, придбаних "АероСвітом" в операційний лізинг в 2013-2014 рр..

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським мережевим авіаперевізником.

У 2010 році "АероСвіт" обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока.

Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України - Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Одесу, Севастополь, Сімферополь, Харків, Чернівці та Ужгород.

На сьогоднішній день на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов 148.

